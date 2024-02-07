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Грузовик провалился под лёд в районе Большого Голоустного

Грузовик частично провалился колёсами на Байкале в районе Большого Голоустного. Этот факт был выявлен накануне при мониторинге социальных сетей пресс-службой МЧС по Иркутской области: очевидцы сняли на видео провалившийся автомобиль.

– При проверке было установлено, что 5 февраля житель населенного пункта Нижний Кочергат на автомобиле ГАЗ-66 решил доехать до места рыбалки. В районе Большого Голоустного, в трёх километрах от берега, транспортное средство частично провалилось в одну из трещин, – говорится в сообщении МЧС.

Сообщения об опасных ситуациях на льду Байкала поступают довольно регулярно. Недавно спасатели рассказывали, как любители рыбалки, катаясь на коньках по льду Байкала, услышали характерный треск, и буквально на их глазах образовалась новая трещина.

Спасатели предупреждают, лёд ещё не окреп, передвигаться по нему нужно только в разрешенных местах, согласно правилам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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