Астероид назван именем профессора ИГУ Сергея Язева

Имя профессора ИГУ Сергея Язева присвоено астероиду, движущемуся вокруг Солнца в пределах главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Об этом рассказали в пресс-службе ИГУ.

Теперь небесное дело, носившее только цифровое обозначение 591861, получило собственное имя – Sergeyyazev.

Астероид открыт 6 января 2008 года известным российским астрономом Тимуром Крячко, на счету которого более 60 открытых астероидов и более 20 найденных метеоритов. После уточнения орбиты небесному телу присвоили предварительный номер 2014 GE18, а затем и окончательный – 591861.

Тимур Крячко воспользовался своим правом первооткрывателя (согласно правилам МАС) и выбрал название для астероида – Sergeyyazev. Новое название единогласно утвердила Рабочая группа МАС – астрономы из Англии, Германии, Испании, Китая, Новой Зеландии, России, США, Чехии, Уругвая и Японии. Заявку о смене название отправлено в Рабочую группу МАС по предложению заведующей сектором методической работы и развития проектов отдела научно-просветительских и культурных программ Петербургского Планетария Натальи Булгаковой.

В опубликованном бюллетене указано, что Сергей Арктурович Язев – сибирский астроном в третьем поколении, профессор Иркутского государственного университета, директор Астрономической обсерватории ИГУ, специалист по физике Солнца, популяризатор астрономии (автор книг, сценариев, статей и телесюжетов).