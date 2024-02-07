Работать в одной компании со второй половиной хотел бы лишь 30% иркутян

Иркутяне не хотят работать с родственниками. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Перспективу работать в одной компании с другом или подругой назвали привлекательной 7 из 10 иркутян. Работать на одной территории со второй половиной хотел бы лишь 1 из 3. С отцом – также 34% опрошенных. Меньше всего горожанам нравится идея работать в одной компании с матерью: о таком мечтает лишь 1 из 5.

Готовы работать в подчинении у друга 49%, у отца – 30%, у матери – 23%. Меньше всего хотят подчиняться вторым половинам: на такое согласились бы лишь 13%.

Руководить родными и приятелями в рамках трудовых отношений, по мнению респондентов, тоже так себе идея. Друга в подчиненные взяли бы 50% респондентов, мать – 29%, отца – 26%, вторую половину – 22%.

Мужчины относятся к совместной работе с друзьями, отцом и вторыми половинами лояльнее женщин, причем подобное отношение распространяется как на работу вместе на одной ступени служебной иерархии, так и на разных. Женщины же чаще готовы работать со своими материями, руководить ими или подчиняться им.