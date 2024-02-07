Губернатор Иркутской области и руководство ИНК обсудили развитие Усть-Кутского района

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководство Иркутской нефтяной компании обсудили планы по развитию Усть-Кутского района. В фокусе внимания – кадры, здравоохранение, аварийное жилье, ЖКХ. На встрече обсуждалась также тема транспортной доступности района. Губернатор сообщил, что готов обратиться к вице-премьеру Марату Хуснуллину для включения в план ремонта взлётно-посадочной полосы аэродрома Усть-Кута.

Напомним, в декабре прошлого года между ИНК, администрацией муниципалитета и ФАНУ «Восточный центр государственного планирования» был заключен договор на разработку мастер-плана Усть-Кутского района.

– Мы поставили на системную основу работу в рамках развития Усть-Кутского района, – подчеркнул генеральный директор ИНК Яков Гинзубрг. – В декабре был заключен договор по мастер-планированию, а также намечены конкретные шаги в рамках встречи с губернатором. Сегодня мы отрабатывали вместе с профильными министерствами вопросы, которые были зафиксированы в протоколе. Посмотрели, какие из них являются наиболее важными и требуют дополнительного внимания, подключения всех заинтересованных сторон, а также источники финансирования.

Губернатор Игорь Кобзев отметил, что проект строительства Иркутского завода полимеров, который реализует ИНК, вышел на финишную прямую, по инвестициям и налоговой отдаче это проект российского масштаба, который открывает перспективы для развития муниципалитета во всех направлениях. Поэтому важно, чтобы город и район стали комфортным местом для жизни людей.

– Сегодня отметили наиболее значимые вопросы, требующие дополнительного внимания. Рассмотрели и вопросы газификации. У нас действует трехстороннее соглашение между Правительством региона, ИНК и Газпромом. Вопросы обучения квалифицированных кадров, здравоохранения, создания полигона ТКО, энергетики и ЖКХ, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Во всех этих вопросах важна совместная работа Правительства области и руководства компании.

Обсуждалась на встрече и тема транспортной доступности Усть-Кутского района .

– Я буду обращаться к вице-премьеру Марату Хуснуллину, чтобы включить ремонт взлётно-посадочной полосы аэродрома Усть-Кута в план, чтобы была возможность принимать разные типы самолётов, – сообщил Игорь Кобзев.