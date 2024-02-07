Инвестиции иркутского бизнеса в собственную инфраструктуру фиксированной связи выросли на 35%

МТС сообщает о росте спроса иркутского бизнеса на широкополосный доступ в сеть. По итогам 2023 года количество подключений региональных компаний к фиксированной связи выросло на 32% по сравнению с 2022 годом. При этом инвестиции бизнеса в собственную инфраструктуру связи выросли на 35%.

Наибольшую долю пользователей широкополосного доступа (ШПД) составляют предприятия промышленной и добывающей сферы (80%), а также строительной (15%) и сферы торговли (5%).

Иркутский бизнес использует возможности ШПД в первую очередь для организации собственной корпоративной сети. Она объединяет сотрудников, удаленные офисы в единое виртуальное пространство, обеспечивая целостность и безопасность передаваемых данных. Также технологии ШПД позволяют внедрять системы видеонаблюдения и контроля удаленного доступа для соблюдения производственных норм безопасности, охраны труда и предотвращения экстренных ситуаций.

Для нужд предприятий Приангарья в 2023 году МТС в два раза увеличила протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по сравнению с 2022 годом. Самый большой объем работ был выполнен для предприятий топливной промышленности. Сотрудники компаний получили возможность внедрения и развития передовых цифровых сервисов, от видеоаналитики и технологий на базе интернета вещей до сервисов кибербезопасности и искусственного интеллекта.

«Цифровое развитие крупных промышленных предприятий Приангарья идет семимильными шагами. Для того, чтобы компании могли внедрять инновационные проекты и умные сервисы, а также обеспечивать надежность хранения информации и высокую скорость обмена данными, необходима современная цифровая инфраструктура. Все это становится возможным при помощи широкополосного доступа в интернет. Для того, чтобы обеспечить предприятия Приангарья бесперебойными интернет-сервисами, мы продолжим развивать нашу транспортную сеть», – уточнил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.