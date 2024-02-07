Курс ориентирования по звездному небу запустили в иркутском планетарии к 300-летию РАН

Накануне дня 300-летия Российской академии наук Большой иркутский планетарий, расположенный в школе №19, провел первую лекцию по новому курсу ориентирования по звездному небу.

В школе №19 проходит множество научных мероприятий, в том числе, лекции от известных ученых, которые могут посетить как учащиеся, так и просто жители Академгородка. Здесь работают кружки астрономии, научной журналистики, аэрокосмическая лаборатория, а также действует городской астрофизический класс – посещать его могут дети из любых школ региона.

Воспитанникам школы «Мужество» за время экскурсии показали классы для уроков по технологии, спортзалы, библиотеку и медиа-центр. Преподаватели рассказали, как проходят занятия по научным и творческим дисциплинам.

Завершилась экскурсия в Большом иркутском планетарии – самом большом школьном планетарии в России. Здесь проводятся образовательные лекции для школьников, группами вплоть до 90 человек.

Для гостей устроили мастер-класс ориентирования по звездному небу. Она была разработана специально ко дню 300-летия Российской академии наук. После этого участники экскурсии вышли на улицу, где им показали запуск ракеты, созданной учениками школы №19 в рамках занятий аэрокосмической лаборатории.