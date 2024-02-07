Жильцы сгоревшего дома в Усть-Илимске получат денежные компенсации в размере 110 тысяч рублей

В доме было зарегистрировано 54 человека.

Зарегистрированные жильцы сгоревшего дома в Усть-Илимске получат денежные компенсации за утраченное имущество по 110 тысяч рублей. Средства будут выделены из резервного фонда бюджета города. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Иркутской области доложила мэр Усть-Илимска Анна Щёкина. Заседание 7 февраля провел Губернатор Игорь Кобзев.

Аварийный жилой дом на улице Профсоюзная на 28 квартир сгорел 4 февраля. В доме было зарегистрировано 54 человека, постоянно проживало 28, это 16 семей. Среди жильцов: четыре семьи с детьми, два инвалида, 13 человек старше 60 лет.

Всем пострадавшим администрация предложила маневренный фонд. 11 семей уже оформляют документы, заселение начнется к концу недели.

– В настоящее время организована работа по предоставлению маневренного фонда, готовятся документы для выплат по 110 тысяч рублей. Такие выплаты предусмотрены в режиме чрезвычайной ситуации. По поручению Губернатора организована индивидуальная работа с каждой семьей, – рассказал первый заместитель Губернатора Роман Колесов, который находится в Усть-Илимске.

Кроме того, министерство социального развития, опеки и попечительства готовит документы для оказания государственной социальной помощи и адресной материальной помощи пострадавшим. Размер этих выплат будет от 100 до 126 тысяч рублей на семью в зависимости от доходов граждан, пояснил министр соцразвития Владимир Родионов.

Игорь Кобзев поручил провести все выплаты до 15 февраля. Также глава региона поручил предложить пострадавшим заключить социальные контракты, для семей с детьми – предложить летний отдых. Министерству труда и занятости поручено проработать вопрос трудоустройства безработных граждан.

Пострадавшим гражданам оказывается и другая помощь. В частности, по восстановлению утраченных документов. В Центральной городской библиотеке работает пункт приема вещей.

На заседании Губернатор также поставил задачу определить дальнейшую судьбу земельного участка. Министерству строительства и городской администрации поручено рассмотреть возможность вхождения в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Напомним, пожар в жилом произошел 4 февраля. По данным МЧС, возгорание было обнаружено слишком поздно. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Ещё двоих спасли пожарные. Дом площадью 696 квадратных метров сгорел полностью.