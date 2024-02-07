Доля российских заемщиков моложе 30 лет выросла в прошлом году

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года в структуре российских заемщиков сильнее всего выросла доля граждан моложе 30 лет. Так, за прошедший год она увеличилась на 1,8 процентного пункта (п.п.) и достигла 17,4%. Небольшой рост был отмечен и в возрастном диапазоне граждан от 40 до 50 лет – на 0,7 п.п. (до 25,0%).

В то же время в исторически самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет было отмечено снижение доли на 1,0 п.п. (до 27,9%). Также в структуре заемщиков несколько сократились и доли граждан старше 60 лет – на 0,9 п.п. (до 14,0%) и от 50 до 60 лет – на 0,5 п.п. (до 15,8%).

В декабре 2023 года самые большие доли граждан моложе 30 лет в структуре российских заемщиков в регионах РФ отмечены в:

Республике Татарстан (19,0%),

Пермском крае (19,0%),

Санкт-Петербурге (18,9%).

В свою очередь наименьшие доли заемщиков данного возраста зафиксированы в:

Алтайском крае (15,2%),

Ханты-Мансийском АО (15,5%),

Тульской обл. (15,9%).

В Москве доля самых молодых заемщиков в декабре 2023 года составила 17,4%.

Наибольшие доли граждан в возрасте от 30 до 40 лет отмечены в структуре заемщиков:

Республики Татарстан (29,3%),

Воронежской обл. (29,3%),

Республики Башкортостан (29,1%).

В то же время наименьшие доли заемщиков данного возраста были зафиксированы в Москве (25,4%), Алтайском крае (25,8%) и Московской области (26,5%).

В возрастном диапазоне от 40 до 50 лет самые большие доли заемщиков отмечены в:

Ленинградской обл. (26,7%),

Ханты-Мансийском АО (26,5%),

Московской обл. (26,1%).

В то же время наименьшие доли заемщиков данного возраста зафиксированы в:

Республике Башкортостан (22,8%),

Республике Татарстан (23,8%),

Иркутской обл. (24,1%).

В Москве и Санкт-Петербурге доля этих заемщиков в декабре 2023 года составила 24,9% и 24,6% соответственно.

При этом самые большие доли заемщиков в возрастном диапазоне от 50 до 60 лет отмечены в:

Москве (17,7%),

Московской обл. (17,2%),

Ханты-Мансийском АО (17,1%).

В свою очередь наименьшие доли заемщиков данного возраста были зафиксированы в Воронежской области (14,7%), Удмуртской Республике (14,9%) и Тюменской области (15,0%).

Что касается граждан старше 60 лет, то наибольшие их доли отмечены в структуре заемщиков:

Алтайском крае (19,0%),

Кемеровской обл. (16,7%),

Оренбургской обл. (16,2%).

В то же время наименьшие доли заемщиков данного возраста зафиксированы в Республике Татарстан (12,3%), а также в Ленинградской (12,4%) и Московской (12,6%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге доля этих заемщиков в декабре 2023 года составила 14,6% и 12,8% соответственно.

«С каждым годом процесс предоставления розничных кредитов становится все более технологичным и удобным, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Все больше кредитов, прежде всего необеспеченных, выдается банками в режиме онлайн. И этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики, которые не являются большими сторонниками офлайн-кредитования. При этом по-прежнему розничные кредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне».