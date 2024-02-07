ВТБ запустил новый пакет услуг для бизнеса с гибкой тарификацией

ВТБ запустил новый пакет услуг для клиентов среднего и малого бизнеса «Простой процент». Стоимость обслуживания в рамках пакета зависит от объёма поступающих на расчетный счет платежей. Это особенно выгодно для сезонного бизнеса с непостоянной транзакционной активностью и небольших компаний с оборотом до 5 млн рублей в год. Прозрачная и прогнозируемая комиссия за услуги помогает оптимизировать затраты на банковское обслуживание и платить только тогда, когда бизнес активен.

В рамках нового пакета услуг «Простой процент» тарифицируются все входящие поступления, кроме перечисления кредитных средств и возврата депозитов ВТБ, зачислений эквайринговой выручки ВТБ и выручки от СБП-платежей. Размер комиссии зависит от объема поступлений на счет: 1% − до 1 млн рублей в месяц, 2% − 1-3 млн рублей в месяц и 3% − свыше 3 млн рублей в месяц.

В стоимость пакета входят все основные услуги для ведения бизнеса: обслуживание расчётного счёта, выпуск бизнес-карты, безлимитные переводы внутри ВТБ и в другие банки, переводы на счёт физлица до 2 млн рублей в месяц, а для ИП – безлимитные и бесплатные переводы на свои счета и карты физлица. Также клиенты получают доступ к Бизнес Платформе ВТБ − интернет-банку и мобильному приложению для проведения операций, онлайн-оформления продуктов и сервисов банка, контроля и управления средствами в круглосуточном режиме.

«Пакетное обслуживание пользуется популярностью у клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ. Число подключенных в банке пакетов услуг только в декабре составило 36,5 тысяч, а по итогам года приблизилось к полумиллиону. Новое предложение «Простой процент» будет интересно начинающим предпринимателям и компаниям с сезонным бизнесом, так как позволяет экономить в периоды низких оборотов, а в отсутствие поступлений – вообще не платить за обслуживание. При этом у предпринимателей остается доступ ко всем услугам и предложениям банка, независимо от транзакционной активности», − отмечает Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент.

Пакет услуг «Простой процент» доступен новым клиентам и может быть подключен к одному из расчётных счётов, открытых в ВТБ.

Пакет услуг «Простой процент» доступен для подключения юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям − новым клиентам, а также клиентам банка «Финансовая корпорация Открытие». Новые клиенты – это клиенты, у которых на момент открытия расчетного счета в рублях РФ, к которому планируется подключить пакет услуг «Простой процент», отсутствуют другие действующие или закрытые в течении последних 12 месяцев расчетные счета в рублях РФ и/или иностранной валюте в банке. Комиссия за пакет услуг «Простой процент» рассчитывается и взимается в зависимости от суммы входящих оборотов за день. Ставка тарифа определяется исходя из общей суммы входящего оборота накопительным итогом за календарный месяц.