Генеративный искусственный интеллект добавит 3% к мировому ВВП – Андрей Белевцев

Руководитель блока «Технологии» Сбербанка принял участие в форуме «Цифровая экономика» на ВДНХ.

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев выступил на пленарной сессии «Главные достижения цифровой экономики России» в рамках дня «Цифровая экономика» на международной выставке-форуме «Россия». В своём докладе он рассказал о настоящем и будущем LLM-моделей.

Как отметил Андрей Белевцев, словосочетание «ближайшее будущее» пора заменить на «ближайшее настоящее», поскольку технологические перемены происходят так быстро, что мы не успеваем их осознавать. И скорость внедрения новых технологий постоянно растет: смартфоны распространялись по миру вдвое быстрее, чем интернет, а генеративный искусственный интеллект бежит ещё в два раза быстрее, чем смартфоны.

«Ожидается, согласно прогнозам международных экспертов, что генеративный искусственный интеллект добавит 3% к мировому ВВП. Хорошо, что в России есть сразу две сильные модели, и одна из них – GigaChat от Сбера. Очень важно и в быту, и в бизнесе пользоваться именно отечественными моделями, потому что мы четко понимаем, на каких данных и как именно они обучаются, подчеркнул Андрей Белевцев», – Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка.

Он рассказал, что уже сегодня GigaChat может сформулировать ключевые смыслы документа, ответить на вопросы по нему, сгенерировать изображения и видео по тексту, а также сгенерировать код. В итоге сегодня уже 25% кода сотрудники Сбера пишут с помощью сервиса GigaCode.

Как считает Андрей Белевцев, для дальнейшего развития моделей генеративного искусственного интеллекта в стране необходимы прежде всего хорошо подготовленные специалисты и вычислительные мощности.

«Нам необходимо поддерживать ту инженерную элиту, которую выпускают наши ведущие вузы. Мы должны дать им интересную работу и серьезные вычислительные мощности – это очень-очень-очень ресурсоёмкая задача – для того, чтобы эти модели строить. И, конечно, нужно в правильную сторону смотреть на регуляторику», – Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка.

На сессии также выступили заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, представители органов власти и технологических компаний.