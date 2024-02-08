Полураздетый иркутянин устроил серию поджогов в свой день рождения

Мужчина устроил серию поджогов в Иркутске. Известно, что пироман делал это в свой день рождения, кроме того, он был почти раздетым. Злоумышленника удалось задержать, рассказали в региональной полиции.

Сначала иркутянин поджег квартиру в микрорайоне Березовый Иркутского района. Затем машину на одной из улиц. Кроме того, полуобнаженный пироман наведался в один из офисов, где попытался поджечь предметы мебели.

Злоумышленника нашли в одном из супермаркетов. Он попытался оказать сопротивление при задержании, однако сделать это не вышло – мужчина был доставлен в ближайший отдел полиции.

Внятно пояснить что-то о произошедшем полицейским горожанин не смог. Сейчас с именинником работают медики. Выясняются причины неадекватного поведения злоумышленника.