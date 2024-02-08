В Иркутске частично реконструируют улицу Якоби

Комплексный ремонт улицы Якоби от Захарова до микрорайона Ершовский проведут в Иркутске на участке 1,3 километра. Сейчас идет поиск подрядчика, рассказали в мэрии.

Фото мэрии Иркутска

Ему предстоит восстановить элементы существующей ливневой канализации, уложить асфальт на проезжей части и тротуарах, заменить бордюры, ограждения. Планируется обустройство подпорных стенок из габионов – сетчатых конструкций с камнями или другими материалами внутри.

Кроме того, на Якоби установят два новых остановочных павильона. Будет смонтировано современное освещение. Предусмотрены и формовочная обрезка деревьев, посадка более 20 лип и ясеней, устройство газона методом гидропосева.

На улице появятся новые светофоры, искусственная дорожная неровность и тактильные плиты перед пешеходным переходом. Завершающим этапом ремонта станет нанесение разметки и монтаж дорожных знаков.