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Кафе в Ленинском округе 15 раз улучили в некачественном содержании объектов

Проверки кафе проводят в Ленинском районе Иркутска. С начала года здесь выявили 15 фактов ненадлежащего содержания территорий, прилегающих к организациям, рассказали в мэрии.

«Их владельцам направлены предостережения о необходимости соблюдения правил благоустройства Иркутска», – сообщили власти.

Они также напомнили, что предпринимательскую должны следить за территорией в радиусе 10 метров от здания: убирать снег и хранить мусор в контейнерах, имея договор с региональным оператором на вывоз ТКО.

Состояние объектов, среди которых преимущественно небольшие магазины, кафе, точки быстрого питания, проверяется по графику дважды в неделю.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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