В Иркутске открылась выставка, посвященная первому губернатору Приангарья Юрию Ножикову

Торжественное открытие художественной выставки «Юрий Ножиков. Спрессованное время», посвященной 90-летию со дня рождения первого губернатора региона, состоялось в Галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева, рассказали в правительстве Приангарья.

Фото правительства Иркутской области

«Юрий Ножиков был человеком широчайшей эрудиции, уделял внимание не только развитию экономики и социальной сферы, но и культуры, искусства. Благодаря его содействию коллекция Иркутского художественного музея обогатилась множеством произведений искусства, в том числе авторства иркутских художников. Эти работы и составили экспозицию выставки», – рассказали власти.

На выставке представлено более 20 произведений. Здесь же можно увидеть и одну из жемчужин постоянной экспозиции Галереи сибирского искусства – ценнейшую «рельефную» икону XVIII века «Никола Можайский», которая была приобретена Юрием Ножиковым и передана в дар музею.

Кроме того, посетители выставки могут увидеть работы Сергея Григорьева, Николая Вершинина, Бориса Десяткина, Геннадия Драгаева, Сергея Жилина, Сергея Коренева, Геннадия Кузьмина, Анатолия Погребного, Евгения Турунова и других мастеров живописи из Иркутской области.

Выставка «Юрий Ножиков. Спрессованное время» будет доступна для посещения до 25 февраля 2024 года.