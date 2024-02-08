Эн+ продолжает серию уроков о профессии энергетика в школах Иркутска

План занятий включает обширный материал – от освоения огня до первой электростанции, альтернативной энергетики и использования возобновляемых источников энергии. Кроме того, ребята получают информацию о предприятиях Эн+ и возможностях обучения в среднеспециальных и высших учебных заведениях.

В школе №64 областного центра побывал ведущий инженер Иркутской ГЭС Кирилл Паркачев, он встретился с одиннадцатиклассниками. Ребята в этой школе уже знакомы с Эн+, благодаря компании здесь появился центр компетенций «Мультилаб», где школьники всех возрастов занимаются с робототехникой, электроникой, 3D-моделированием, видеопроизводством, программированием, информационно-коммуникативными технологиями. В сессии вопросов и ответов Кирилл рассказал, почему ему нравится работать в компании, а также отметил реальные возможности для карьерного роста, широкую географию работы, сильное волонтерское движение и спортивные проекты.

Молодой специалист Иркутской электросетевой компании Анастасия Назарова провела урок в школе №19, которую сама закончила несколько лет назад.

Ее слушателями стали девятиклассники, которым как раз предстоит определиться со своей профессией уже в ближайшее время. Школьники с интересом узнали об особенностях работы энергетиков, благодаря которым свет и тепло приходит в дома, квартиры и различные учреждения. Также Анастасия рассказала о том, какими возможностями для обучения и профессионального развития смогла воспользоваться она.

– Прежде чем поступить в Иркутский политех, я готовилась к экзаменам в энергоклассе, позже параллельно получила дополнительную специальность в Корпоративном учебно-исследовательском центре, и уже имею опыт преподавания в Корпоративном университете. В прошлом году вместе с коллегами мы победили с проектом приложения для сотрудников в образовательной программе «Моя карьера», и уже зачислены в кадровый резерв. Для молодого специалиста это большая поддержка и отличная возможность для реализации. Я с удовольствием поделилась с ребятами информацией о разнообразии сфер, в которых они могут развиваться, и ответила на вопросы школьников, – говорит Анастасия Назарова.

На протяжении 10 лет основатель энергохолдинга Эн+ Олег Дерипаска неоднократно отмечал необходимость подготовки кадров. Профориентационные уроки начались в ноябре 2023 года и охватили несколько городов региона: Иркутск, Братск, Ангарск, Усть-Илимск, Черемхово и Тулун. Занятия проводят молодые сотрудники разных энергетических предприятий. В общей сложности уроки от Эн+ посетили свыше 1500 школьников 7-11 классов.