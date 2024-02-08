Курьеры вошли в десятку самых высокооплачиваемых рабочих специальностей

В Сибири значительно вырос спрос на готовую еду. Это в свою очередь формирует спрос на курьеров, которые вошли в десятку самых высокооплачиваемых рабочих специальностей, сообщает ЦБ.

– Во втором полугодии 2023 г. объем услуг кафе и ресторанов в Сибири увеличился на 7% г/г, во многом за счет развития сферы быстрого питания. Ключевым долгосрочным трендом в сибирском общепите остается рост спроса на готовую еду. За прошедший год объемы продаж готовых блюд в денежном выражении по Сибири выросли почти на треть, – говорится в докладе ЦБ «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России».

Актуальным для сибирских регионов является развитие малоформатной торговли, сочетающей в себе элементы небольшого магазина и кафе. При этом рост спроса на готовую еду формирует в этом сегменте высокую потребность в кадрах в сфере доставки, отмечает ЦБ. Так, по данным hh.ru, курьеры вошли топ-15 наиболее крупных с точки зрения спроса на персонал профессиональных сфер в Иркутской области в 2023 году. Относительно 2022 года спрос на курьеров вырос на 51%, на кадры ресторанно-гостиничного направления – на30%.

В ЦБ отмечают, что активность посещений местных кафе и ресторанов поддерживало и увеличение турпотока в сибирских регионах. По предварительным подсчетам, за 2023 год Иркутская область приняла около 1,7 млн туристов. Это хороший показатель, в наступившем, 2024 году, планируется увеличить турпоток до 1,8 млн человек. До 2036 года региональные власти ставят цель увеличить турпоток вдвое, до 3,6 млн человек.