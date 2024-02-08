Госдума примет законопроект, разрешающий использование цифровых активов в международных расчетах

Они будут привязаны к зерну или золоту. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

Китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией. Об этом стало известно во вторник 7 февраля из материала газеты «Ведомости». Ранее аналогичные новости поступили от турецких кредитных организаций. Банки даже из дружественных и нейтральных стран на фоне проверок финансовых регуляторов США опасаются применения вторичных санкций, поэтому отказываются от сотрудничества с контрагентами из России.

По его словам, на случай возникновения сложностей в задачу властей входит создание механизма, который позволит их преодолеть. Так, сообщил «Известиям» депутат, в самое ближайшее время Госдума планирует принять законопроект о международных расчетах в обеспеченных ЦФА. Они могут быть привязаны к золоту или зерну, пояснил Аксаков. Он уточнил, что сейчас проект находится на стадии согласования.

Подобный инструмент может быть полезен в тех случаях, когда зарубежные банки хотят сделать сотрудничество с российской стороной полностью незаметным для американских финвластей. Тогда придется исключить платежи не только с помощью SWIFT, но и российской СПФС и китайской CIPS, поскольку эти действия отражаются в отчетности.

Ранее платформа Токеон группы ПСБ организовала пилотный выпуск ЦФА. На блокчейн-платформе Токеон, которая входит в группу ПСБ, состоялся первый выпуск цифровых финансовых активов. Размещенные ЦФА представляют собой «цифровые облигации» и удостоверяют денежное требование. Объем выпуска составил 3,5 млн рублей, срок обращения – 1 год.

Эмитентом цифровых активов стала компания Goldex – разработчик и владелец сети аппаратов для оценки и выкупа золотых изделий и продажи золотых монет, которые являются более удобной, современной и технологичной альтернативой ломбардов.

Платформа Токеон предоставила инфраструктуру для выпуска и обращения цифровых активов, а также разработала смарт-контракт для автоматизированного исполнения условий ЦФА. Согласно условиям, зафиксированным в Решении о выпуске, инвесторы будут получать ежемесячные выплаты, размер которых зависит от объема выкупленных и проданных драгоценных металлов, а в дату погашения получат единовременную выплату, равную 100% стоимости ЦФА при выпуске. Привлеченные средства Goldex планирует направить на развитие бизнеса.