ИНК передала дизельную электростанцию в школу Катангского района

Иркутская нефтяная компания (ИНК) передала дизельную электростанцию Катангскому району Иркутской области. Установку доставили в среднюю общеобразовательную школу села Непа.

Дизельная электростанция мощностью в 60 киловатт будет использоваться в качестве резервного источника электроэнергии в школе, в частности, в котельной, которая отапливает здание.

— Резерв необходим на случай отключения основной дизельной электростанции в Непе, чтобы образовательный процесс в школе не прерывался. Оборудование уже разгрузили, скоро приступим к установке, — рассказал начальник отдела ЖКХ и транспорта Катангского района Федор Грачев. Администрация района также выразила благодарность начальнику участка мобильной генерации ИНК Александру Науменко за непосредственную организацию отгрузки.

— На протяжении многих лет наша компания активно оказывает помощь муниципальным учреждениям, общественным организациям, общинам коренных малочисленных народов севера Катангского района. Для нас важно развитие районов и территорий присутствия ИНК. Рады, что удалось укомплектовать школу необходимым оборудованием. Планируем дальше принимать участие в улучшении объектов и жизни района, — отметил управляющий директор по правовой работе и региональной политике, член Правления ИНК Евгений Милов.

ИНК с момента основания оказывает помощь северным территориям. Компания вкладывает средства в строительство, ремонт и комплектацию оборудованием социальных объектов. Для школ, больниц, культурных домов района регулярно закупается мебель и необходимое оборудование.

ИНК доставляет топливо и оборудование для бесперебойной работы социальных учреждений в северных городах и поселках, поддерживает в рабочем состоянии дорожную инфраструктуру, обеспечивает продуктами жителей национальных общин.

В районе проходят грантовые конкурсы «Энергия родной земли» и «Район моей мечты», организатором которых выступает ИНК. Кроме того, жители района имеют возможность регулярно проходить осмотр у врачей Иркутской областной больницы, не выезжая из населенного пункта. Компания берет на себя расходы по организации перелета и проживания врачей.