Съедобная упаковка, продукты на 3D-принтерах и альтернативная еда: РСХБ определил технологические тренды пищевой индустрии

Эксперты Центра развития финансовых технологий (ЦРФТ) Россельхозбанка проанализировали основные тренды технологического развития мировой продовольственной сферы. Среди них – появление новых вкусов, альтернативной еды и технологий производства продуктов питания, а также изменение общественного потребительского поведения.

Пищевая индустрия не только в России, но и во всем мире неизбежно подвергается постоянным изменениям и технологической адаптации на фоне стремительно растущего населения планеты и сопутствующей обостряющейся потребности в скором достижении международной продовольственной безопасности. В свою очередь, технологическое развитие пищевой отрасли неразрывно связано с изменением и самой культуры потребления: на его фоне меняются внутренние установки и пищевые привычки потребителей, которые, в свою очередь, влияют на траекторию развития инноваций.

Эксперты Центра развития финансовых технологий провели анализ международных пищевых трендов, результаты которого представлены в материале «Еда будущего» на платформе «РСХБ в цифре». Исследование проводилось на основе данных отраслевых союзов и аналитических агентств, а также информации из открытых источников.

Аналитики РСХБ вывели несколько глобальных продовольственных трендов в разных сферах пищевого производства. Один из них касается области отраслевых инноваций, которые сосредоточены, в основном, на направлении культивирования новых видов пищи («альтернативной еды») и развитии инновационной методологии пищевого производства. В частности, речь идет о продуктах, выращенных при помощи инструментов регенеративного сельского хозяйства, синтетических мясных и рыбных альтернативах, а также с помощью 3D-принтеров и других инструментов.

Аналитики также отмечают значительные изменения культуры пищевого поведения в современном технологическом обществе: все чаще потребители выбирают продукты местного производства, флекситарианские диеты (промежуточная стадия между мясоедством и вегетарианством), комплексные медленно приготовленные блюда («slow food»), при этом обращая внимание, в первую очередь, на нутриентный состав еды, а не ее внешний вид. На этом фоне также растет популярность съедобной упаковки, которая уменьшает загрязнение окружающей среды и позволяет более эффективно использовать отходы производства. Для создания подобных пленок и покрытий применяются возобновляемые и съедобные ингредиенты и органические вещества, такие как полисахариды, белки, липиды и жиры. Например, крахмал, коллаген, желатин, глютен, казеин, пчелиный воск и жирные кислоты.

Ежегодный рост рынка съедобной упаковки до 2030 года будет варьироваться в пределах 4–6%.

«Сегмент высоких технологий никогда не стоит на месте, постоянно появляются различные решения, тенденции и явления, одновременно и отражающие, и порождающие специфику своего уникального времени. Пищевая индустрия не является исключением. Из-за стремительного роста мирового населения, экологических угроз, коронавирусной пандемии, которая существенно дестабилизировала цепочки поставок, вопрос обеспечения россиян продуктами питания как никогда важен. В этой ситуации на помощь приходят технологии, которые создают ресурс для создания продовольственной безопасности страны», – отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.