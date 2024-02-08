«Неудобно для бизнеса, прозрачно – для покупателя». Эксперт – о маркировке ювелирных изделий

С 1 марта в России должна стартовать обязательная маркировка ювелирной продукции. Однако переход может вновь не состояться: как сообщает «Коммерсант», Ассоциация ювелиров попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина перенести маркировку на два года, до 1 сентября 2026-го. В чем причина? Каковы плюсы и минусы маркировки? С какими подводными камнями уже пришлось столкнуться участникам рынка? Об этом порталу SIA.RU рассказала коммерческий директор SHENE ювелир Татьяна Писарева.

«Система “сырая”»

Тема маркировки ювелирных изделий развивается давно, с 1 января 2021 года, отметила Татьяна Писарева. При этом предельный срок для маркировки уже переносился дважды. Полный переход должен состояться в марте 2024 года.

– Мы сейчас на финишной прямой. Честно скажу, процесс был непростой. На первом этапе мы всё заводили в систему ГИИС ДМДК (госсистема по контролю за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий) и присваивали УИНы каждому украшению. Cложность в том, что отлаженной интеграции и четко работающей системы не было. Все в «сыром» виде, все работают на разных программах (1C, Ювелир софт и проч.), и перенос данных производился практически в ручном режиме. Было обработано огромное количество файлов. Наша компания вошла в этот процесс с остатками около 50 000 украшений, а это значит, что на каждое из них мы должны были полностью сделать описание (артикул, вес украшения, вес химической чистоты, все описание по вставке – каратность, рассев, характеристики цвета и чистоты). Это очень большой объем работы.

На втором этапе – все присвоенные УИНы мы прикрепляли к украшениям. Это дополнительная бирка, которую нужно опломбировать.

Сейчас мы уже на третьем этапе – это физическая маркировка на украшении. Такое клеймо делает инспекция пробивного надзора. Ближайшие от нас находятся в Улан-Удэ и Красноярске. Конечно, это очень неудобно и затратно. Ты физически товар убираешь из оборота на неопределенное количество времени, пока идут все эти процессы.

«Многие вышли из бизнеса»

Переход на маркировку выявил массу трудностей, потребовал огромного количества времени и сил у участников рынка. Не все оказались к этому готовы.

– Хорошо это или плохо, покажет время. Закон есть, механизмы запущены, но не все отлажено. Компания SHENE ювелир всегда была максимально прозрачна и свои закупки осуществляла только у проверенных поставщиков. Принцип компании – работать только напрямую с заводами-производителями, где всё четко регламентировано. В этом плане компании было проще. Но не все участники придерживаются таких принципов. Статистика показывает, что количество участников рынка до регистрации в системе ГИИС ДМДК и после сократилось.

«Для покупателя теперь всё прозрачно»

Для конечного покупателя маркировка – скорее плюс, считает Татьяна Писарева.

– Покупка сейчас максимально прозрачна. Многие клиенты даже не знают, что можно по УИНу на сайте проверить полную информацию о купленном украшении. За этим стоит труд большого количества людей. Чтобы воплотить это в жизнь, понадобилось несколько лет, – резюмирует эксперт.