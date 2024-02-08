ВТБ прокладывает «Театральный маршрут» в города Сибири

Ведущие театры страны примут участие в фестивале «Театральный маршрут» в городах по всей России. Он стартует 19 марта и пройдет в партнерстве с ВТБ. В Сибири события фестиваля пройдут с июня по сентябрь на площадках Красноярского края и Иркутской области. Первым из сибирских городов станет Братск. Остальные города маршрута и спектакли будут объявлены позднее.

«Театральное искусство – истинное богатство нашей страны. Новый проект объединит под эгидой творчества любителей театра и креативные сообщества. Фестиваль создает новые форматы взаимодействия со зрителем и городом, делает искусство ближе. Для нас особенно ценно, что среди участников фестиваля традиционные театральные партнеры банка ВТБ: МХТ им. А.П. Чехова, Мастерская Петра Фоменко, РАМТ. Вместе мы разделяем стремление сохранить и преумножить культурное наследие России», – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

В рамках фестиваля зрителям будут представлены постановки по мотивам классических и современных произведений, участие в которых принимают известные артисты – Константин Райкин, Игорь Верник, Елизавета Боярская, Игорь Костолевский, Александра Урсуляк и другие. Также накануне открытия фестивалей в городах будут проводиться пресс-конференции с художественными руководителями театров и режиссерами постановок.

С марта по октябрь 2024 года фестивали запланированы в 14 городах России. Откроется «Театральный маршрут» в Перми постановкой МХТ им. А.П. Чехова «Маскарад с закрытыми глазами» по мотивам произведения Лермонтова. Зрители увидят спектакль режиссера Петра Шерешевского на сцене Театра-Театра 19 и 20 марта. Продолжит программу «Зойкина квартира» Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. Еще одной точкой маршрута в марте станет Республика Карелия – свои постановки в Петрозаводск привезут Театр «Сатирикон» им. А. Райкина и Московский театр им. Вл. Маяковского. Спектакли «Сатирикона» также будут показаны в Костомукше и за полярным кругом – в Оленегорске.

«Театральный маршрут», на мой взгляд, чрезвычайно важная история. В первую очередь, потому что фестиваль везет в российские города лучшие спектакли, созданные за последний несколько сезонов. Это новый канал театральной и культурной коммуникации. Такие каналы уже есть – это и гастрольные программы, и фестивали-конкурсы. «Театральный маршрут» создает еще одну возможность для взаимодействия – взаимодействия театра и зрителя и взаимодействия специалистов из разных городов. В его афише показ спектакля становится изначальным событием, вокруг которого формируются другие важные начинания – мастер-классы, обсуждения, лекции, лаборатории, адресованные конкретному городу и которые, безусловно, будут шагом к укреплению творческих связей», – сказал президент фестиваля Владимир Урин.

Подробнее о новом проекте «Театральный маршрут» Владимир Урин рассказал в подкасте ВТБ «Культурная страна».

В рамках фестиваля запланировано около 70 событий, включающих лекции, мастер-классы, пресс-конференции, показы спектаклей ведущих театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Омска и др.