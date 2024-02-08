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Заполняемость отелей Сибири в новогодние праздники выросла

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Туристы бронировали номера еще с осени. Об этом сказано в отчете Банка России.

Отельеры в период новогодних каникул отмечали более высокую заполняемость номерного фонда, чем годом ранее. Желающие посетить Байкал и Горный Алтай зимой бронировали отдых уже с осени. Сибирские туроператоры отмечали сохранение высокого спроса на зарубежные туры и восстановление географии полетов, несмотря на их удорожание.

«Серьезным фактором повышения потребления остается рост зарплат в условиях дефицита кадров», – дополняют аналитики.

По предварительным подсчетам, за 2023 год Иркутская область приняла около 1,7 млн туристов. Это хороший показатель, в наступившем, 2024 году, планируется увеличить турпоток до 1,8 млн человек. До 2036 года региональные власти ставят цель увеличить турпоток вдвое, до 3,6 млн человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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