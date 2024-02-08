Цифровыми сервисами «Иркутскэнергосбыта» пользуются более 800 тыс. физлиц и юрлиц Приангарья

Специалисты «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) проанализировали развитие дистанционных каналов взаимодействия с клиентами в 2023 году. Рост числа пользователей отмечен по всем направлениям, как в части сервисов для физических лиц, так и в категории бизнес. За год присоединились почти 100 тыс. клиентов. Активнее всего пользуются цифровыми каналами жители крупных городов – Иркутска, Ангарска, Братска.

Цифровые сервисы – это наиболее оптимальный канал коммуникации с энергетиками. Для всех категорий клиентов есть несколько направлений. Одно из самых востребованных – это личный кабинет на сайте «Иркутскэнергосбыта». С его помощью жители могут дистанционно получить любую услугу. За год число регистраций среди жителей региона в личном кабинете выросло на 11% и составило более 787 тыс. пользователей. Среди юридических лиц также отмечается увеличение спроса. С января по декабрь 2023-го на 15% больше стало пользователей среди предпринимателей и собственников нежилых помещений.

У личного кабинета есть и мобильная версия. В приложении «Иркутскэнергосбыт» аналогичный функционал, при этом вовлеченность пользователей – физических лиц, за последний месяц достигла отметки 42%. Специалисты связывают это с мобильностью сервиса, ведь фактически он всегда под рукой. Чаще всего жители просматривают начисления и оплаты, передают показания счетчиков. Примечательно, что большинство активных пользователей – это женщины.

Специалисты компании также отмечают высокий интерес к ботам в популярных мессенджерах. Жители могут выбрать более комфортный для них – Viber или Telegram. Функционал цифровых помощников позволяет мгновенно узнать интересующие сведения. Сегодня сервис доступен и для юридических лиц. А информацию общего характера всегда можно просмотреть в аккаунтах компании в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

Более 12 тыс. жителей в прошлом году отказались от бумажного счета. Экологичные платежные документы за потребленные энергоресурсы получают на электронную почту 150 тыс. жителей Иркутской области.

«Мы видим, что людям важно оперативно получать информацию. На сегодня у нас в компании для клиентов всех категорий действует восемь цифровых сервисов. Это еще раз подчеркивает, что мы открыты для клиентов и готовы предложить им взаимодействие на любой удобной площадке. Технические специалисты регулярно анализируют работу сервисов, и при необходимости модернизируют все площадки, чтобы обеспечить их стабильную круглосуточную работу. В 2024 году мы продолжим работу в этом направлении и уже совсем скоро расскажем о новшествах», – Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+).