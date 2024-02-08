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Спасатели предупреждают о подвижках льда на Байкале

Сегодня добраться до острова Ольхон можно только на «хивусе». Об этом рассказали в ГУ МЧС Иркутской области.

«В выходные дни ожидается сильное потепление до плюсовой температуры. По словам специалистов, это ежегодно становится причиной подвижек льда на Байкале. Уже сейчас в проливе Малое Море наблюдается множество трещин, ситуация меняется буквально каждый час», – говорят в МЧС.

Выезд на лед смертельно опасен. На сегодняшний день ледовых переправ для автотранспорта на Байкале нет.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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