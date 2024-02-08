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Объем расходов россиян растет третью неделю

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на пятой неделе года (с 29 января по 4 февраля) объем расходов на товары повседневного спроса в среднестатистической российской семье составил 6961,4 руб.

Это на 53 рубля больше, чем неделей ранее. Таким образом, недельные расходы понемногу, но стабильно увеличиваются третий период подряд.

Индекс покупательской активности по итогам прошлой недели получил значение в 238,2%, увеличившись на 0,77%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем недельных расходов прибавил 1238 руб. или 21,6%.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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