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Предприниматели Приангарья смогут встретится с главой Wildberries Татьяной Бакальчук

Мероприятие организовал Центр «Мой бизнес». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Создатель и владелица компании Wildberries Татьяна Бакальчук встретится с предпринимателями Иркутской области. На мероприятие приглашаются действующие селлеры и те, кто планирует выход на маркетплейс: юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Встреча пройдет 11 февраля 2024 года в 10:30 на площадке Центра «Мой бизнес» в Иркутске. Участие в мероприятии только по регистрации, ее можно пройти по ссылке.

Напомним, ранее правительство Иркутской области и Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает вовлечение предпринимателей региона в сферу электронной торговли с использованием цифровых платформ, а также реализацию нового инвестиционного проекта по созданию транспортно-логистического комплекса в перспективе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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