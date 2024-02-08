Певец Сергей Жуков отсудил миллион у иркутского бара за название «Руки вверх»

Компания певца Сергея Жукова – ООО «Руки вверх» – судилась с иркутским баром «Руки вверх» из-за названия. Согласно постановлению, владельцам последнего – ООО «Эрвико» – придется выплатить знаменитости компенсацию в 1 млн рублей, следует из документов в картотеке арбитражных дел.

Известно, что представитель фирмы Жукова, обладателя товарного знака «Руки вверх», приезжал в Иркутск и лично увидел в заведении на Байкальской пять вывесок с соответствующим названием, которые, по мнению истца, размещались незаконно.

Ущерб от использования каждой владельцы оценили в 200 тысяч рублей. В настоящее время вывески уже демонтированы, а бар будет работать под названием РВБ.