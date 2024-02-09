Заключенные в Иркутской области похищали деньги по телефону ради карточного долга

Людей, отбывающих наказание в одной из колоний в Иркутской области, обвинили в телефонном мошенничестве. Известно, что они обманывали граждан, чтобы заработать средства на оплату карточного долга, рассказали в региональной полиции.

«Они набирали номера телефонов и, представляясь родственниками или знакомыми жертв, попавшими в трудную жизненную ситуацию, просили перевести им деньги», – пояснили в полиции.

Мошенникам удалось обмануть шесть человек, в том числе жителей Республики Бурятии, Кемеровской области и города Москвы. Большинство жертв аферистов – пенсионеры. Общий ущерб составил около 140 тысяч рублей.

Дело, возбужденное по статье «Мошенничество» УК РФ, передано в суд для рассмотрения по существу.