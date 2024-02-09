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Массовый пеший тур по Байкалу состоится в Иркутской области в конце февраля

Ледовый переход пройдет 24 февраля по адаптированному маршруту длиной 8,5 километра от поселка Култук до Слюдянки в Иркутской области. В нем примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители, а также волонтеры, рассказали в мэрии регионального центра.

Цель мероприятия – привлечение внимания к проблеме принятия в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы хотят показать, что такие ребятишки могут вести здоровый образ жизни, принимать участие в общественно значимых событиях. Кроме того, ребята смогут здорово провести время в приятной компании.

Безопасность участников в пути будут обеспечивать спасатели. По маршруту движения предусмотрено горячее питание. Планируется, что в этом году к проекту присоединятся не менее 200 человек, 60 из которых – дети с ОВЗ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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