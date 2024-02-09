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Иркутяне смогут получить гранты до 3,8 млн рублей на создание приютов для животных

Некоммерческие организации в Иркутской области смогут получить деньги на создание приютов для животных без владельцев и зверей, от которых отказались хозяева: объявлен соответствующий конкурс, рассказали в мэрии.

Максимальный размер гранта не может превышать 3,8 млн рублей. Средства можно потратить на приобретение модульных зданий, ветеринарного оборудования, оборудования для хранения и утилизации биологических отходов, транспорта, прицепов к машинам для перевозки животных, специализированного оборудования для отлова и содержания питомцев.

Кроме того, на строительство вольеров, ветеринарного блока, складов, ограждений, а также на обеспечение объектов водо- и электроснабжением.

Документы для участия можно подать до 26 февраля включительно в службу ветеринарии Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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