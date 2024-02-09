Супруги Рыловы проработали на Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ 40 лет

В 2024 году, посвященном Году семьи, мы будем рассказывать о семьях завода, которые своим примером показывают, что крепкая заводская семья – это залог стабильности и процветания предприятия. О том, какую важную роль ИркАЗ играет для семьи металлургов, рассказали супруги Виктор и Инга Рыловы.

Фото предоставлено пресс-службой Иркутского алюминиевого завода

Заводчане родом из поселка Большой Луг, воспитали дочь Анну. Помогают молодым родителям воспитывать внучку Богдану, которой скоро исполнится год. Глава семьи начал свою трудовую деятельность на Иркутском алюминиевом заводе сварщиком, затем 20 лет отработал анодчиком в первом корпусе электролизного производства ИркАЗа. Сейчас Виктор получил должность оператора автоматизированного процесса производства алюминия на 5-й серии. Инга более 15 лет работает машинистом крана в Дирекции по электролизному производству Иркутского алюминиевого завода.

– Я пришла на завод после того, как поработала учителем начальных классов. Здесь я нашла свое призвание, став машинистом. Для нашей семьи завод и наша Дирекция – это свой родной дом с теплой и дружной атмосферой. К нам очень часто обращаются коллеги за помощью и советом, и мы всегда рады им помочь, – рассказала Инга Рылова.

Хобби семьи заводчан – рыбалка, а последние 5 лет увлеклись охотой. Всей семьей приезжают на Байкал и на реки Иркутской области оттачивать свои навыки рыбалки. Супруги неоднократно принимали участие в соревнованиях завода и города по рыбной ловле, в которых Инга занимала лидирующие места.

– Наша дочь Анна с супругом Сергеем тоже поддерживают нас в наших увлечениях и в свободное время присоединяются к нам, – поделился Виктор Рылов.

Всю свою трудовую деятельность супруги состоят в профсоюзе, не раз были отмечены грамотами и благодарностями, а в 2012 году по итогам конкурса стали Лучшей профсоюзной семьей Иркутского алюминиевого завода.

Рыловы полным составом ежегодно принимают активное участие в мероприятиях Компании, городских активностях и занимаются волонтёрской деятельностью. Семья была отмечена Благотворительным фондом имени Григория Ивановича Шелихова.

– Мы за чистый город! Это здорово собраться с коллегами и со своими семьями на субботниках и делать наш город лучше. Самое приятное то, что мы это делаем вместе, – отметила Инга.

В 2023 году Инга Рылова возглавила Женский совет шелеховской промплощадки. Будучи председателем, она вместе со своей командой организовала и провела более 10 мероприятий за год.

– Я стараюсь привлечь ко всем акциям и проектам не только женщин, сотрудниц, но и все их семьи. Ведь семья, завод и город – это одно единое целое, – поделилась председатель Женского совета ИркАЗа Инга Рылова.

Семья Рыловых показывает, что можно быть не только профессионалом своего дела и хорошим сотрудником, но и активно участвовать в общественной жизни завода и города.

– Очень здорово, что 2024 – Год семьи. Мы постараемся и на нашей промплощадке на протяжении всего года показать ценность и значимость заводских семей. Самое главное, что Компания поддерживает наши идеи и мероприятия! Ведь семья, она не только дома, но и на работе. Это же наша трудовая семья, – подвел итог глава семьи Виктор Рылов.