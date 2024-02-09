Цифровые коровы: каких сельскохозяйственных животных покупают отечественные аграрии в интернете

Эксперты аграрного маркетплейса Своё Фермерство Россельхозбанка проанализировали спрос на сельскохозяйственных животных, к которым российские аграрии проявляют наибольший сезонный интерес.

Сельское хозяйство в России является отраслью, работа в которой сильно зависит от времени года. В растениеводстве сезонный спрос на определенные товары ярко выражен, и активные весенне-летние месяцы сменяются относительно спокойным осенне-зимним периодом. Однако и в животноводстве можно наблюдать периоды всплеска спроса, которые связаны с закупкой племенного молодняка и биоматериала для обновления поголовья.

Эксперты аграрного маркетплейса Своё Фермерство Россельхозбанка проанализировали заказы на платформе за 2023 год и отметили ежегодный пиковый рост спроса на сельскохозяйственных животных в декабре.

При этом в зимние месяцы крупным рогатым скотом (КРС) пользователи интересуются в 4 раза чаще, чем в летние, а мелким скотом и птицей – в 3 раза чаще. Высокий спрос на крупный рогатый скот и биоматериал сохраняется вплоть до апреля, а потом снова возрастает в октябре. Мелкий рогатый скот и птицу чаще ищут весной в апреле-мае, а затем спрос возрастает в осенние месяцы.

Согласно данным маркетплейса, чаще всего аграрии ищут крупный рогатый скот: на эту категорию приходится порядка 35% всех просмотров скота на платформе. При этом внутри категории КРС 40% запросов от аграриев приходится на коров, а лидерами спроса являются такие породы как голштинская, красная пестрая и симментальская. Например, в декабре 2023 года более 70% всех заказов на маркетплейсе пришлись на коров голштинской породы.

Второй по популярности категорией является мелкий рогатый скот с долей просмотров в 22%. В этой категории пользователи маркетплейса чаще всего ищут ягнят и овец куйбышевской и романовской породы. На этих животных приходится порядка 60% всех просматриваемых предложений. Еще 20% спроса в категории мелкого рогатого скота приходится на коз.

Третьим по популярности стал раздел «Птица» с общей долей просмотров товаров 15%. Абсолютным лидером этой категории являются куры, именно их ищет каждый второй посетитель раздела. Однако спрос на перепелов тоже значителен – этой птицей интересуется каждый пятый посетитель.

Покупка сельскохозяйственных животных часто проходит в офлайн-формате, поскольку аграриям важно оценить состояние животного, его здоровье и параметры. Однако возможности цифровых маркетплейсов существенно облегчают процесс выбора и покупки, позволяя в рамках одной площадки сравнить цены и предложения различных поставщиков, договориться о скидке в онлайн-чате и уточнить вопросы по количеству поголовья в наличии и других интересующих параметрах минимизировав таким образом время и ресурсозатраты на выбор подходящего поставщика и товаров.

Сегодня на маркетплейсе Своё Фермерство представлено более 2 500 предложений по продаже сельскохозяйственных животных от 1 000 поставщиков. Оформить заявку и связаться с поставщиком можно в 2 клика прямо на маркетплейсе. Кроме того, аграриям доступна возможность воспользоваться программами льготного кредитования по покупку племенного молодняка по сниженной процентной ставке.