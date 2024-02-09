37% жителей Иркутской области увеличили свои доходы в 2023 году

ПСБ Благосостояние (инвестиционное подразделение Группы ПСБ) рассчитало Индекс финансовых достижений, демонстрирующий, насколько эффективно россияне умеют управлять личным бюджетом и владеют основами финансовой грамотности. Общее значение Иркутской области по региону составило 46 баллов. По разработанной ПСБ Благосостоянием шкале, в которой используется система квалификаций по аналогии с большим спортом, это значение соответствует второму взрослому разряду.

Участникам исследования предлагалось ответить на 15 вопросов об их финансовых целях, доходах, наличии кредитов и сбережений, используемых финансовых инструментах и проч. Ответам присваивались баллы от 0 до 100. Индекс рассчитывался как среднее арифметическое всех ответов по региону.

Основные результаты опроса:

Динамика доходов (58 баллов)

У 37% респондентов доходы выросли (у 17% — в пределах 10%, у 8% — в пределах 30%, а у 6% доходы за год удвоились). Благосостояние еще 40% опрошенных не изменилось, оставшись на уровне 2022 года.

Наличие жилья в собственности (60 баллов)

Больше трети респондентов (36%) имеют квартиру или дом, которые не обременены никакими долговыми обязательствами. Каждый шестой выплатил ипотеку на 50% и более. Не имеют жилья в собственности чуть более четверти жителей Иркутской области (26%).

Взвешенный подход к управлению долговой нагрузкой (86 баллов)

51% респондентов не имеют долгов вообще, еще 36% — обслуживают только один кредит. Именно благодаря взвешенному подходу к управлению долговой нагрузкой жители Иркутской области набрали такой высокий балл.

Стоимость имущества (недвижимость, транспорт, ценные бумаги и проч.) (57 баллов)

У 46% опрошенных стоимость принадлежащего им имущества превышает размер долгов, а у 28% — стоимость имущества примерно равна размеру долговых обязательств.

Меньше всего баллов жители Иркутской области набрали по показателю финансовой подушки безопасности: чуть меньше половины опрошенных (43%) еще не успели ее создать, примерно у трети респондентов сбережений в случае форс-мажора хватит на один месяц (30%) или 2-6 месяцев (7%). Значение Индекса также снизили показатели финансовых целей и отсутствие полиса страхования жизни.