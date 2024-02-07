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21 медаль завоевали воспитанники Центра спортивных единоборств, который открыл в Тайшете Олег Дерипаска

На чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по универсальному бою выступили спортсмены тайшетского центра «Сокол».

Всего Прибайкалье представляли около 200 бойцов, 13 из них – воспитанники тайшетского Центра спортивных единоборств «Сокол», они принесли в копилку сборной 21 медаль. По итогам соревнований Иркутская область стала чемпионом в общекомандном зачете. Трехдневные соревнования прошли в Иркутске на базе спортивного комплекса Байкал-Арена. Участие в них приняли более 500 спортсменов из Иркутской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского, Красноярского краев и Республики Алтай. 

За последний год в Приангарье появилось два новых современных Центра спортивных единоборств «Сокол», в которых могут бесплатно заниматься дети в возрасте от 5 до 18 лет. Спортобъекты в Братске и Тайшете появились благодаря основателю фонда «Вольное Дело» Олегу Дерипаска.  Их задача – обеспечить детям и молодёжи полезный досуг, а также устранить неравенство между малыми и крупными городами, а также обеспечить жителям регионов не менее комфортные условия для жизни, чем в мегаполисах.

Уже в этом году свои двери откроет Центр спортивных единоборств в Шелехове. Готовность объекта на сегодня составляет 90 %. Сейчас специалисты завершают внутренние отделочные работы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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