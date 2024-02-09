Иркутяне чаще других сибиряков переводят деньги по номеру телефона

В прошлом году клиенты ВТБ совершили более 590 млн переводов в другие банки через Систему быстрых платежей (СБП), рост за год составил почти в 1,8 раза. Самыми активными стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. В Сибири сервис переводов по номеру телефона активнее используют в Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях.

Всего в 2023 году клиенты ВТБ совершили рекордное число переводов внутри России – 1 млрд транзакций, это в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Объем исходящих операций по сравнению с 2022 годом вырос в 1,6 раза и превысил 6 трлн рублей. Четверо из пяти клиентов банка (81%) переводят деньги в другие банки через СБП. Остальные 19% приходятся на переводы по картам или по реквизитам.

За год клиенты совершили более 590 млн переводов в другие банки через СБП, рост составил 79%. За счет простоты и удобства этот способ расчетов безоговорочно вытеснил переводы по номеру счета и реквизитам. В среднем на одного клиента приходится около 6 исходящих переводов в месяц. Суммарный объем транзакций составил 3 трлн рублей.

Чаще всего сервисом переводов через СБП пользовались жители Москвы и Московской области – за год здесь проведено 133 млн операций. Петербуржцы переводили средства 33,5 млн раз, жители Татарстана совершили 16,9 млн транзакций. Среди регионов Сибири активно используют сервис переводов по номеру телефона в Иркутской (16,3 млн переводов), Кемеровской (14,7 млн), Новосибирской областях (14,2 млн), Красноярском (11,2 млн) и Алтайском крае (9 млн).

Наибольший объем операций по итогам года приходится на Московский регион (870 млрд рублей), Санкт-Петербург (204 млрд) и Краснодарский край (80 млрд). В топ-5 сибирских регионов вошли Новосибирская (68,6 млрд рублей), Иркутская (67 млрд), Кемеровская (65,8 млрд) области, Красноярский край (52 млрд) и Омская область (40 млрд).

В целом по стране средняя сумма транзакции по итогам 2023 года составила 5,2 тыс. рублей. Самый высокий «средний чек» зафиксирован в Москве и Магаданской области (около 7 тыс. рублей), Камчатском крае (6,8 тыс.), Сахалинской области (6,1 тыс.), Санкт-Петербурге (6 тыс.). В Приангарье в среднем сумма операции составляет 4,1 тысячи рублей.

«Переводы уже давно стали самыми востребованными и регулярными операциями у клиентов ВТБ. Благодаря простоте, удобству, безопасности, а также отсутствию комиссии сервис СБП уже практически полностью заменил собой карточные транзакции – мы видим, что по итогам 2023 года число новых клиентов, совершивших перевод в другой банк по номеру телефона, выросло в 1,5 раза. Чаще всего пользователи переводят средства на собственные счета, а также родственникам. При этом все больше россиян выбирают для ежедневных операций ВТБ. Это связано как с расширением нашей активной клиентской базы в 2023 году на 2,3 млн человек, так и с ростом количества клиентов, которые переводят средства в ВТБ», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.