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Фестиваль ледовых скульптур OlkhonIceFest откроется на Ольхоне 17 февраля

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Тема фестиваля 2024 года – Вселенная Байкал. Вдоль побережья развернется история байкальских легенд и преданий. Скульптуры на льду Байкала появятся на протяжении километра от Хужирского порта в сторону скалы Шаманка.

В программу фестиваля войдут:

  • выступления творческих коллективов,
  • конкурсы и розыгрыши от партнеров фестиваля,
  • интерактивные развлекательные локации для детей,

На льду разместят фотозоны и даже ресторан.

Напомним, что OlkhonIceFest проводится на берегу острова Ольхон с 2020 года. Уже в первый год проведения OlkhonIceFest стал победителем RussianEventAwards 2020 в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры». OlkhonIcePark – единственный в России интерактивный парк монументальной ледовой скульптуры, созданный в технике ледопластики – художественного приема, где мастер следует за природой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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