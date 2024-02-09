Фестиваль ледовых скульптур OlkhonIceFest откроется на Ольхоне 17 февраля

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Тема фестиваля 2024 года – Вселенная Байкал. Вдоль побережья развернется история байкальских легенд и преданий. Скульптуры на льду Байкала появятся на протяжении километра от Хужирского порта в сторону скалы Шаманка.
В программу фестиваля войдут:
- выступления творческих коллективов,
- конкурсы и розыгрыши от партнеров фестиваля,
- интерактивные развлекательные локации для детей,
На льду разместят фотозоны и даже ресторан.
Напомним, что OlkhonIceFest проводится на берегу острова Ольхон с 2020 года. Уже в первый год проведения OlkhonIceFest стал победителем RussianEventAwards 2020 в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры». OlkhonIcePark – единственный в России интерактивный парк монументальной ледовой скульптуры, созданный в технике ледопластики – художественного приема, где мастер следует за природой.