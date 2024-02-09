Новые рабочие места создадут на заводе компании «Фармасинтез» в Иркутске

Уже в ближайшее время на производстве начнется выпуск бронхолитических лекарственных препаратов, применяемых при лечении бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. Также до конца года на заводе в Иркутске начнет работу новая ампульно-шприцевая линия. В результате, когда производство выйдет на полную мощность, будет создано до 150 новых рабочих мест.

– На завершающей стадии создание нового цеха для производства астматических препаратов. Будет производиться не менее десяти наименований препаратов разных форм: как в виде капсул, так и в виде аэрозолей. Также планируется выпуск контрактных механических устройств, которые будут обеспечивать доставку лекарства в легкие пациентов, – рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Фармасинтез» Евгений Орачевский.

Во время посещения предприятия студенты узнали, что в Иркутской области заводы компании действуют в Иркутске и Братске, также производство представлено в Уссурийске, Санкт-Петербурге и Тюмени. Продуктовый портфель группы компаний «Фармасинтез» включает более 300 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов в различных лекарственных формах и фармакологических группах, а также фармацевтических субстанций.

Свыше 80% производимых лекарственных препаратов входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) Минздрава России. Компания является крупнейшим инвестором в российскую фармацевтическую промышленность. За последние годы свыше 23 млрд рублей инвестировано в развитие производственных мощностей и новые разработки.