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Каждый второй иркутянин признался, что может выполнить свою работу быстрее, чем за восьмичасовой рабочий день

1 из 2 респондентов, работающих 8 часов в день, могут выполнять свои рабочие задачи быстрее. Сервис по поиску работы SuperJob узнал у горожан, сколько времени в день им необходимо для полного и качественного выполнения рабочих обязанностей. В опросе приняли участие экономически активные граждане, работающие по графику 40-часовой рабочей недели.

54% иркутян утверждают, что могут выполнять свою работу быстрее, чем за 8 часов: менее 4 часов для работы потребуется 3%, ровно в 4 часа уложатся 10% опрошенных, 5 часов для работы необходимо 17%, 6 часов – 19%, за 7 часов смогут выполнить рабочие задачи 5% респондентов.

25% горожан четко знает, что на выполнение работы им необходимо не менее 8 часов в день, справиться быстрее у них нет никакой возможности. Чаще всего о подобном говорили квалифицированные рабочие, инженеры производств, логисты.

Женщины чаще готовы работать быстрее (61% против 48% среди мужчин). Все 8 часов рабочего дня нужны для выполнения поставленных задач чаще мужчинам (32% против 18% среди женщин).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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