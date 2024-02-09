Россияне чаще всего оформляют доставку ювелирных украшений в марте

Россияне чаще всего оформляют покупки ювелирных изделий в онлайне в марте, а также в преддверии новогодних праздников, показало совместное исследование аналитического центра SOKOLOV и логистического оператора СДЭК.

По данным СДЭК, чаще всего доставку драгоценностей россияне оформляют в преддверии женского праздника в марте (+34% в месячном выражении), а также в октябре, ноябре и декабре (+18%, +20% и +15% соответственно) – в период высокого сезона, а также в рождественские и новогодние распродажи.

По данным исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и SOKOLOV, с начала 2023 года россияне потратили на ювелирные изделия 366 миллиардов рублей, что на 18% больше. Чаще всего украшения заказывают на маркетплейсах (51%), на сайтах ювелирных компаний (42%), а также в социальных сетях и на площадках объявлений (4%).

Самым предпочтительным вариантом получения товара во всех городах России независимо от цены покупки является пункт выдачи заказов (46%). Помимо этого, растет спрос на выдачу заказов в магазинах ювелирных брендов (32%). Курьерскую доставку стабильно выбирают 17% покупателей, еще 4% – постаматы.

Лидером онлайн-продаж традиционно считаются серьги – женщины чаще покупают их в интернете из-за универсальности размера. Мужчины же зачастую рискуют и покупают онлайн кольца и цепочки.

В 2023 году самыми популярными украшениями в онлайн-магазине SOKOLOV стали часы – их продажи выросли на 40% в сравнении с прошлым годом. В топ-3 также вошли украшения для пирсинга (+12%) и подвески (+11%). Чаще всего россияне приобретали украшения с родированном серебром (73%), красным золотом (11%) и золоченным серебром (5%).

Средний чек среди покупателей SOKOLOV в России в категории колец составил 12 964 рублей, серег – 14 029 рублей, а цепей – 16 077 рублей, Средний чек на часы составил 17 920 рублей, а на подвески 4 979 рублей.

«По нашим прогнозам, в 2024 году ювелирный рынок может вырасти на 6-7%, до 380 миллиардов рублей, а онлайн-продажи будут составлять четверть в общем объеме продаж. Драйвером роста станет увеличение продаж на маркетплейсах и в целом электронной коммерции. Помимо этого мы видим эффект отложенного в 2022 году спроса и восстановление покупательской активности», – Алина Колпакова, руководитель Аналитического центра SOKOLOV.