Средняя стоимость аренды элитной недвижимости Подмосковья увеличилась за год на 23%

Общее количество арендованных домов выросло на 26%.

Аналитики консалтинговой компании NF Group подвели итоги 2023 года на рынке аренды элитной загородной недвижимости Московского региона (дома, стоимость которых превышает 400 тыс. руб. в месяц). Согласно исследованию, объем предложения на конец 2023 года оказался на 20% ниже аналогичного показателя 2022 года. Средняя стоимость аренды коттеджей при этом была на 23% выше. Средний бюджет аренды в прошлом году составила порядка 1 млн руб. в месяц, средняя площадь коттеджа – 662 кв. м. Наибольшим спросом в течение года пользовались дома на Новорижском шоссе, где расположено 48% всех арендованных лотов, на втором месте – Рублево-Успенское направление с долей 42%.

Средняя стоимость аренды коттеджей в высокобюджетном сегменте в Московском регионе по итогам 2023 года составила 1,3 млн руб., что на 23% превышает показатель конца 2022 года.

Рост стоимости преимущественно связан с динамикой курсов валют: более трети (39%) всего предложения экспонируется в иностранной валюте. Средний бюджет аренды домов за 2023 г. составил порядка 1 млн руб. в месяц, при этом наибольшим спросом пользовались объекты до 1 млн руб. Так, 30% всех сделок пришлось на коттеджи с диапазоном арендной платы 600–800 тыс. руб., 26% – 400–600 тыс. руб., 11% – 0,8–1 млн.

Объем предложения аренды на конец 2023 года оказался на 20% ниже, чем был в конце 2022 года. В структуре предложения по бюджету наибольшее количество лотов предлагалось в диапазонах 1,5 – 3 млн руб. в месяц и 400–600 тыс. руб. в месяц (с долями 23% и 22% соответственно). Наименьшее количество лотов пришлось на лоты 0,8 – 1 млн руб. в месяц (13%) и более 3 млн руб. в месяц (10%). В конце 2023 года на рынке стало больше дорогих лотов, чем было год назад. Так, по итогам 2022 года в бюджете от 400 до 800 тыс. руб. в месяц предлагалось более половины домов в экспозиции (57%), тогда как по итогам 2023 года доля предложения в данном ценовом диапазоне составляет только 38%.

Средняя площадь доступных для аренды элитных коттеджей по итогам прошлого года увеличилась на 8% и составила 767 кв. м. Большая доля (44%) представленных в экспозиции домов имеет площадь от 400 до 700 кв. м. Примерно четверть предложения приходится на лоты 700 – 1 000 кв. м. В наименьшей степени были представлены лоты площадью более 1 500 кв. м – 6%. Основным спросом в прошлом году пользовались дома площадью до 700 кв. м (67%). Почти в половине случаев (47%) арендаторы выбирали объекты от 400 до 700 кв. м. Наименьшим спросом пользовались дома площадью более 1 500 кв. м.

Традиционно основная часть предложения сосредоточена на Рублево-Успенском направлении, где находится 48% всех доступных объектов, стоимость аренды которых начинается от 400 тыс. рублей в месяц. На Новорижское направление приходится 39% рынка, на Киевское/Калужское – 7%, на Минское – 4%, а на Сколковское – 2%.

Самые дорогие коттеджи для аренды предлагаются на Рублево-Успенском направлении, где средняя ставка к концу 2023 года составила 1,6 млн руб. в месяц. На втором месте по бюджету находится Новорижское направление, здесь в среднем коттеджи предлагаются за 1,2 млн руб. в месяц.

Общее количество арендованных объектов за 2023 год увеличилось на 26% по сравнению с предыдущим годом, наивысшая активность арендаторов традиционно пришлась на II и III кварталы (61% от общего числа сделок аренды за год).

«Мы ожидаем, что высокий интерес к сегменту аренды домов сохранится в 2024 году. Пополнение рынка новыми объектами традиционно происходит медленно, при этом многие владельцы будут предпочитать оставаться в своих домах из-за ограничений на путешествия за границу и внутри страны. В то же время приток новых арендаторов, желающих впервые арендовать загородное жилье, будет продолжаться. В связи с этим стоимость аренды в 2024 году будет умеренно расти», – Татьяна Алексеева, директор департамента загородной недвижимости NF Group.