Вклад «Добро пожаловать» – в топ-10 наиболее выгодных депозитов по версии Выберу.ру

Финансовый сайт Выберу.ру составил рейтинг лучших долгосрочных вкладов за 2023 год, в котором предоставил 20 наиболее выгодных вариантов. Депозит «Добро пожаловать» Азиатско-Тихоокеанского банка занял 6-е место.

Редакция провела исследование среди 100 банков. При выборе выгодных вкладов эксперты учитывали текущую процентную ставку, минимальную сумму вклада и его срок, оценивали возможность капитализации процентов, что позволяет получать доход не только с основной суммы вклада, но и с накопленных процентов. Также изучили условия пополнения и расходования средств вклада, порядок досрочного расторжения договора или его пролонгации.

Вклад «Добро пожаловать» действует для клиентов, впервые открывающих вклад в АТБ или не имеющих вклада или накопительного счёта в банке с 1 января 2022 года.

Вклад также могут открыть и действующие клиенты на сумму новых денежных средств, поступивших в банк на дату открытия вклада.

Максимальный доход – до 16% годовых при сроке 182 дня. Ставка действует первые 90 дней после оформления вклада, начиная с 91 дня она составит 13%. Сумма – от 50 000 рублей с возможностью пополнения в первые 90 дней. Также вклад можно открыть на 367 дней.

Узнать подробнее про вклад «Добро пожаловать» и рассчитать его доходность можно на сайте банка.

Все вклады и накопительные счета Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации.