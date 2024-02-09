Альфа-Банк возглавил рейтинг «Хабр Карьера» и стал лучшим работодателем в IT

Альфа-Банк занял первое место в рейтинге лучших работодателей в IT-сфере «Хабр Карьера» среди крупных компаний по итогам 2023 года. Оценки своим прошлым и текущим работодателям выставляют сами специалисты.

В Альфа-Банке сотрудники выделили технологичность, интересные задачи, хорошую зарплату, комфортные условия труда и отношения с коллегами, возможности для карьерного роста, а еще оценили подход в бизнес-решениях: «Компания делает мир лучше».

Альфа-Банк активно развивает профессиональное IT-комьюнити – запускает бесплатные обучающие курсы, растит своих специалистов внутри, открывает цифровые кафедры в ведущих вузах страны – Высшей Школе Экономики, Финансовом университете, работает с молодежью по программе финтех-магистратуры в МФТИ.

Рейтинг «Хабр Карьера» ежегодный и базируется на сервисе оценки работодателей, в котором сотрудники компаний могут анонимно оценить свою организацию и оставить отзыв. За прошедший год почти 20 000 сотрудников поставили оценки 3 448 IT-компаниям.