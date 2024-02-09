Примсоцбанк: Держателям «Мир» доступна скидка в «Ленте» по штрихкоду

Держатели карты «Мир» от Примсоцбанка могут получить 10% скидки на одну покупку от 1000 рублей по штрихкоду в магазинах «Лента».
• Чтобы получить скидку 10%, нажмите на кнопку «Получить штрихкод» и перейдите по полученной ссылке;
• Ссылка на ваш уникальный штрихкод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 15 февраля, а использовать до 29 февраля 2024;
• Выберите любые товары в магазине на сумму чека от 1000 рублей, предъявите на кассе карту лояльности магазина «Карта №1» и покажите штрихкод. Использовать его можно только один раз.
Дополнительно:
• Для вашего удобства советуем сделать скриншот штрихкода, чтобы он был у вас под рукой при оплате в магазине;
• Максимальная сумма чека, на которую распространяется скидка по штрихкоду, — 15 000 рублей;
• Скидка по штрихкоду не суммируется с другими акциями;
• Скидка не распространяется на подарочную карту, табак и табачную продукцию.
Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Лента»;
Адрес местонахождения: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б
ОГРН 1037832048605
ИНН 7814148471
КПП 781401001.
• Чтобы получить скидку 10%, нажмите на кнопку «Получить штрихкод» и перейдите по полученной ссылке;
• Ссылка на ваш уникальный штрихкод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 15 февраля, а использовать до 29 февраля 2024;
• Выберите любые товары в магазине на сумму чека от 1000 рублей, предъявите на кассе карту лояльности магазина «Карта №1» и покажите штрихкод. Использовать его можно только один раз.
Дополнительно:
• Для вашего удобства советуем сделать скриншот штрихкода, чтобы он был у вас под рукой при оплате в магазине;
• Максимальная сумма чека, на которую распространяется скидка по штрихкоду, — 15 000 рублей;
• Скидка по штрихкоду не суммируется с другими акциями;
• Скидка не распространяется на подарочную карту, табак и табачную продукцию.
Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Лента»;
Адрес местонахождения: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б
ОГРН 1037832048605
ИНН 7814148471
КПП 781401001.
Срок действия акции - 15.01.2024 - 29.02.2024
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