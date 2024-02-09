Оборот наличных объединенной банкоматной сети ВТБ, «Открытия» и РНКБ вырос в 3 раза

Ровно год назад ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединили банкоматные сети, предоставив возможность своим держателям карт проводить операции без комиссии. За год совокупный оборот по снятию и внесению денежных средств вырос в 3 раза.

Преимущества объединенной сети банкоматов оценили клиенты всех трех кредитных организаций – сегодня они могут обслуживаться в 19 тысячах банкоматов от Крыма до Дальнего Востока. За год владельцы карт банков «Открытие» и РНКБ увеличили среднемесячный оборот наличных средств в сети ВТБ в 2,5 раза, обороты по картам ВТБ и «Открытия» в банкоматах РНКБ выросли более чем в 3 раза. Оборот наличных операций клиентов ВТБ и РНКБ в сети «Открытия» увеличился почти в 5 раз.

«Мы всегда учитываем интересы клиентов и заинтересованы сохранить их в лояльность к банку. Создание общей сети банкоматов стало первым и важным шагом в процессе объединения ВТБ, «Открытия» и РНКБ, и позволило расширить доступность финансовых услуг почти на всей территории страны, включая Крым, где клиенты ВТБ и «Открытия» также смогут снимать и вносить наличные по своим картам без комиссии. Значительное увеличение количества банкоматов и возможность пользоваться ими на «домашних» условиях, привели к закономерному росту спроса со стороны клиентов. За год оборот наличных средств в объединенной сети увеличился в три раза, что подтверждает востребованность данного сервиса у пользователей», – отметил Сергей Панюшкин, заместитель руководителя департамента развития инструментов обслуживания – начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ.

Для удобства клиентов на картах банкоматов ВТБ, «Открытие» и РНКБ отображаются все устройства объединенной сети.

«Вместе с ВТБ мы стремимся предоставлять лучший банковский сервис в стране. Единая сеть современных банкоматов расширила возможности клиентов, позволяя совершать операции без дополнительных комиссий. Мы видим, как динамично растут обороты наличных в объединенной сети, а это значит, что клиенты оценили положительный эффект от интеграции банка в группу ВТБ», – отметил директор департамента эквайринга банка «Открытие» Виталий Брикунов.

«Создание одной из самых масштабных сетей банкоматов в России гарантировало десяткам миллионов человек по всей стране комфортное проведение наличных операций любом городе страны, - говорит вице-президент - директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин. - Финансовый мост между Крымом и материковой частью России работает стабильно и выполняет все необходимые функции для удобства клиентов».

С февраля 2023 года клиенты ВТБ, «Открытия» и РНКБ могут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех кредитных организациях. Воспользоваться сервисом могут владельцы карт трех банков. Лимиты на снятие наличных с карточных счетов зависят от тарифного плана банка-эмитента карты.

С января 2024 года предлагает в офисах «Открытия» свои розничные финансовые продукты. Активная фаза миграции клиентов «Открытия» в ВТБ стартует во втором квартале текущего года, это будет бесшовный и максимально комфортный переход для клиентов. Фактическое объединение бизнесов ВТБ и банка «Открытие» произойдет к концу 2024 года – к этому моменту клиенты перейдут на обслуживание в ВТБ и пройдет ребрендинг отделений «Открытие». Процессы отстраиваются таким образом, чтобы это было максимально удобно для клиентов.