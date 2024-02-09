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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2023 году

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ за 2023 год, заняв 9 место в медиарейтинге. Исследование было подготовлено авторитетным сервисом управления репутацией и мониторинга СМИ и соцмедиа «СКАН-Интерфакс».

Банки в рейтинге ранжировались согласно величине их индекса заметности – качественного показателя, учитывающего, прежде всего, влиятельность СМИ, которые пишут о банке, и роль банка в публикациях (главная или второстепенная). По сравнению с предыдущим годом Банк Уралсиб увеличил значение Индекса заметности на 34%.

Также в исследовании приводятся данные по каждому участнику о количестве упоминаний в СМИ и охвате аудитории, а также их динамике в сравнении с итогами 2022 года. Так, количество упоминаний Банка Уралсиб в СМИ в 2023 году выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом, охват аудитории за этот же период увеличился в 1,8 раза.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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