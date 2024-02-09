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Мечтающий разбогатеть иркутянин отдал мошенникам 9 миллионов рублей: это рекордная сумма

42-летний житель Иркутска лишился 9 млн рублей. Он думал, что вкладывает средства в инвестиции, но на самом деле перевел их аферистам, рассказали в региональной полиции.

«Еще в новогодние праздники ему поступил звонок от неизвестного абонента, который предложил заняться инвестированием, гарантируя потерпевшему «сверходходы» от игры на бирже», – рассказали в МВД.

Мужчина поверил, установил на телефон приложение, которое показывало стремительный рост доходов. Думая, что зарабатывает, горожанин стал вкладывать больше средств – основную сумму он взял в кредит, 2 млн рублей занял у матери.

Он понял, что стал жертвой обмана, когда не смог вывести свои доходы. После этого иркутянин обратился в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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