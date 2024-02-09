Ледовый фестиваль «Живи на Байкале» пройдет в Листвянке в десятый раз

Традиционный зимний фестиваль «Живи на Байкале» пройдет в период с 15 февраля по 8 марта в поселке Листвянка в юбилейный десятый раз. Посетить его бесплатно могут все желающие, рассказали в региональном агентстве по туризму.

«В 2024 году мероприятие приобрело международный статус. Частью программы фестиваля станет конкурс ледовых скульптур, в котором примут участие команды из Китая, Монголии, Казахстана, Белоруссии и России», – сообщили в ведомстве.

Творческая концепция конкурса в этом году – «Мистерия Байкала». Подведение итогов события и награждение скульпторов состоится 21 февраля.

Кроме того, в праздничную дату, 23 февраля, в течении всего дня пройдут массовые мероприятия для гостей и жителей поселка Листвянка. На площадке фестиваля появятся ярмарочные локации, ресторан на льду, прокат коньков и сцена.