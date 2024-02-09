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Предприятие ЖКХ в Братском районе задолжало работникам свыше полумиллиона рублей

Предприятие жилищно-коммунального хозяйства в Братском районе задолжало семи работникам за период с августа по сентябрь 2023 года 515 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре Иркутской области.

«В ходе надзорных мероприятий прокурор провел выездной личный прием в трудовом коллективе предприятия. На основании обращений работников надзорное ведомство направило в суд исковые заявления о взыскании с работодателя компенсации за задержку выплаты заработной платы и компенсации морального вреда», – сообщили в прокуратуре.

После вмешательства надзорного ведомства долг перед людьми был полностью погашен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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