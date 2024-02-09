Поликлинику на бульваре Рябикова в Иркутске построили почти наполовину

В Иркутске на бульваре Рябикова ведется строительство поликлиники на 500 посещений в смену – в настоящее время объект готов почти наполовину, рассказали в региональном правительстве.

Фото правительства Иркутской области

«Строительная готовность поликлиники сейчас более 40%. Отмечу, что работы идут с опережением графика. Данная стройка находится на особом контроле у губернатора Игоря Кобзева, он поручил реализовать этот объект в течение трех лет, до 2025 года», – прокомментировал глава минстроя региона Александр Галкин.

В основном блоке №1 наполовину выполнены работы по устройству монолитного каркаса, фундаментов, а также стен перекрытия. В блоке №2 завершены монолитные работы, на 100% готовы наружные стены и внутренние перегородки из кирпича.