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Новую ампульно-шприцевую линию запустят на иркутском фармзаводе: появятся новые места

Экскурсия по цехам фармацевтического производства прошла в Иркутске в рамках «Президентского маршрута». В рамках события участники посетили помещение, где производят твердые стерильные лекарственные формы и прочие изделия. Во время мероприятия стало известно о создании новой линии, рассказали в региональном правительстве.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

«Уже в ближайшее время на производстве начнется выпуск бронхолитических лекарственных препаратов. Также до конца года на заводе в Иркутске начнет работу новая ампульно-шприцевая линия. В результате, когда производство выйдет на полную мощность, будет создано до 150 новых рабочих мест», – сообщили власти.

Цех будет работать на базе предприятия «Фармасинтез».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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